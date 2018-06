Alcoholismo, problemas de dinero y violencia doméstica en la entrevista más oscura de Johnny Deep

Esta semana, específicamente el jueves 21 de junio, la revista especializada en entretenimiento, Rolling Stone, publicó lo que se considera el trabajo de investigación más duro sobre la carrera de la estrella de cine Johnny Deep, donde se reveló su oscuro y revelador presente con graves problemas de dinero, alcoholismo y abuso físico en sus relaciones fallidas.

El artículo es de la autoría del escritor Stephen Rodrick, él decidió compartir con el actor durante 72 horas en su mansión de Londres donde entre grandes revelaciones, liberó información sobre su fortuna valorada en $650 millones que se han esfumado en una demanda. La razón para que ese dinero se esfumara es que el actor gastó $75 millones en al menos una docena de residencias, también se incluye el gasto extravagante de $3 millones para lanzar las cenizas de su amigo Hunter S. Thompson al espacio y así una serie de gastos realmente innecesarios.

The actor gets candid about his divorce from Amber Heard, legal issues and spending $30K a month on wine in a "Rolling Stone" interview. Watch "Daily Pop" weekdays at 12|11c on E!https://t.co/6DBTt0daeU

