Maluma recibe críticas homofóbicas de un exjugador del fútbol de Colombia

El joven y apuesto Maluma vuelve a ser noticia, pero en esta ocasión él no ha hecho nada. Son críticas en su contra las que han desentonado levantando las alarmas. El polémico exjugador de fútbol Tino Asprilla lanzó fuertes dardos contra el cantante.

A través de sus redes sociales Tino Asprilla hizo comentarios homofóbicos contra Maluma. No es el primero, pues bien es sabido la avalancha de comentarios que ha recibido el cantante por sus gestos y forma de vestir.

Asprilla lanzó sus tenaces comentaros a través de la función ‘Instagram Stories’ de la red social Instagram, mientras de fondo sonada una canción de su compatriota.

“No puedo creer, hijuep***, se me dispara una canción y es el cacorro de Maluma", comenta Tino Asprilla, mientras sonaba de fondo la canción ‘El Préstamo’ interpretada por el joven de Medellín.

“Cacorro”, término usado por Asprilla, es un calificativo peyorativo que utilizan en Colombia contra los homosexuales, pero no quedó ahí.

"No, a Maluma lo irá a oír la mamá, a mí no me gusta Maluma pa' un cu**", agregó Tino Asprilla.