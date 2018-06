Llaman hipócrita a Marjorie de Sousa por apoyar el caso de los niños inmigrantes

#Repost @thalia with @get_repost ・・・ No puedo con la desesperación y el dolor de ver a estas criaturas sufriendo sin entender dónde están sus padres! Esto va más allá de cualquier situación política. Como madre no podría imaginarme estar separada de mis niños,no saber si comen,si pasan frío,si están siendo tratados mal,si piensan que jamas volverán a vernos… me parte el alma.Esto tiene que parar! 💔 ya son muchas imágenes que nos llenan de profundo dolor, cómo está escrito acá esto ya está fuera de control, esto no es humano, como mamá tampoco acepto ni entiendo que estemos viviendo este tipo de cosas, Dios mío santo tenemos que hacer algo. No existen palabras que describan el dolor que da ver esto 💔💔💔

