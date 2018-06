¡Tiembla Kim! La ex de Kanye West y la Ex de Rob Kardashian son mejores amigas

Si hay algo que las Kardashians nunca perdonan, son las mujeres que amenazan a sus seres queridos y en esa lista están sin duda Amber Rose y Blac Chyna, ambas son mejores amigos en la vida real y precisamente las dos fueron vistas en la fiesta de lanzamiento titulada Amber Rose x Simply Be celebrada en Bootsy Bellows la noche del miércoles 20 de junio en West Hollywood.

Blac Chyna decided to get over the breakup with YBN by hitting the strip club with Amber Rose https://t.co/iOCqnJ9L6Q pic.twitter.com/QDHBzzdPuU

— Robert Littal (@BSO) June 21, 2018