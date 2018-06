Emma Watson y Chord Overstreet confirman que nunca han terminado con apasionado beso con selfie incluida

Lo que parecía imposible finalmente sucedió y es que los actores Emma Watson y Chord Overstreet han confirmado que su relación nunca terminó y de hecho una serie de fotografías de ambos juntos y disfrutando como cualquier pareja, confirma que sin duda están en su mejor momento, muy lejos de las teorías apocalípticas que los separaban.

Emma Watson and Chord Overstreet have apparently hooked up again! They went shopping in LA Tuesday afternoon and were seen sharing a kiss and taking selfies. pic.twitter.com/oIaxnCnQlP

— Emma Watson Times (@EmWatsonTimes) June 22, 2018