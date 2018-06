Este es el delicado estado de salud de Travis Barker el baterista de Blink 182

Hace un par de días el baterista de Blink 182, Travis Barker, fue dado de alta luego de haber visitado de emergencia un hospital en Los Ángeles, Estados Unidos. Hace una semana el artista explicó a través de Twitter que padecía ciertos problemas de salud. Su complicación viene de coágulos sanguíneos en los brazos, y una infección común en la piel de origen bacteriano, que se conoce como celulitis.

Blood clots in both arms and a staff infection wasn’t the news I was hoping for. I’ll be back soon, thanks for all the love & prayers 🙏🏻

— Travis Barker (@travisbarker) June 16, 2018