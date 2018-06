La romántica cena de Kourtney Kardashian en Roma

La protagonista del reality Keeping Up With The Kardashians de 39 años y su novio modelo de 25 Younes Bendjima fueron vistos cenando en Trastevere en Roma, Italia, ambos lucían muy felices.

La pareja se encuentra de vacaciones en la romántica en la capital italiana, ambos disfrutaron de una cena juntos para luefo regresar a su hotel.

Durante su paseo por la romántica ciudad ambos estuvieron tomados de las manos y admirando la arquitectura de la ciudad, luciendo muy felices y divertidos.

Ambos han compartido imágenes de sus vacaciones de ensueño a través de sus redes sociales.

Días antes de ser vistos durante su cena, la pareja estuvo en la Fontana di Trevi donde arrojaron monedas y pidieron deseos como es tradición para los que visitan ese turístico y emblemático lugar.

Desde Kourtney y Younes están en una relación han hecho varios viajes juntos. En mayo visitaron el lujoso resort Amangiri en Utah, favorito de las Kardashian- Jenner.

El joven novio de Kourtney es un ex boxeador de origen argelino quien ha logrado una carrera en el modelaje para grandes marcas como Calvin Klein, Givenchy y Burberry, entre otros.

La relación que en principio parecía que no iba a durar mucho, sobretodo por la diferencia de edad entre ambos, parece haber tomado un giro muy serio.

La primera aparición pública de la pareja fue en el festival de Cannes el año pasado, donde se les vio muy acaramelados en distintos eventos.

Kourtney Kardashian sostuvo una larga relación con Scott Disick quien es el padre de sus hijos Mason, Penelope y Reign.

