Kim Kardashian regresa a París después de traumático robo

En el mes de octubre del año 2016, Kim Kardashian vivió uno de los momentos más traumáticos de su vida. Un millonario robo en el que fue sometida convirtió para ella a París, de la ciudad de las luces, a la ciudad de oscuros recuerdos.

Sin embargo, tal parece que Kim Kardashian ha comenzado a superar aquel nefasto robo que le costó semanas de terapias y silencio en las redes sociales.

La empresaria y socialité Kim Kardashian ha vuelto a París, aunque esta vez muy bien acompañada. Este jueves 21 de junio ha sido vista de la mano de su marido durante uno de los desfiles más esperados de la temporada de la moda.

Kim Kardashian, Kanye West y Kilye Jenner asistieron juntos al desfile que el diseñador Virgil Abloh preparó como su colección inaugural para la firma de lujos Louis Vuitton en el Palais Royal de París.

La presencia de Kim Kardashian y su marido el rapero Kanye West no es casual, pues el diseñador Virgil Abloh es el asesor creativo de los proyectos de moda del rapero. De hecho, Kanye fue el primero que saludó al finalizar el desfile.

a beautiful moment between Virgil Abloh and Kanye West at his first Louis Vuitton show #LVMenSS19

Travis Scott, Kylie Jenner, Takashi Murakami and more supporting! pic.twitter.com/z25kk1DLnP

— FTP FLAME (@FTPflame) June 21, 2018