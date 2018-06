Johnny Depp admite: "Caí hasta lo más bajo que se podía"

La depresión hace que muchas personas caigan en los hoyos más profundos y oscuros de su vida, del que muchos no logran salir. Otros más afortunados logran superar el duro trance convirtiéndose en ejemplos de vida, Johnny Depp, aún no se cuenta como un victorioso, pero admite que trabaja duro en ellos.

En una reciente entrevista con la revista Rolling Stone el actor de Hollywood ha contado los duros años que le ha tocado vivir en medio de manías, vicios, problemas económicos y sentimentales que lo hundieron en la depresión.

"Caí hasta lo más bajo que se podía", admite con voz hundida en la entrevista exclusiva de la Revista. "El próximo paso era: 'Vas a llegar a algún lado con los ojos abiertos y vas a salir de allí con ellos cerrados. No podía soportar el dolor en mi día a día", reseñan.

Johnny Depp se internó durante tres días en su mansión en la ciudad de Londres, en Inglaterra, junto con el periodista Stephen Rodrick, después de un largo periplo y una serie de intentos.

En la entrevista, el periodista confiesa que encuentra a Depp "divertidísimo, astuto e incoherente" dejándole ver facetas a las que pocos tienen acceso.

Los problemas financieros que salieron a la luz pública a principios del año 2017 y las pugnas legales que iniciara con sus exasesores legales le sumergieron un proceso duro, mientras veía perdida la jugosa suma que amasó en medio de exitosas películas en el cine.

"Me empapaba en vodka por las mañanas y empezaba a escribir hasta que se me llenaban los ojos de lágrimas y ya no podía ver las páginas", describe Johnny Depp como una solución a la oscura depresión.

Además confiesa: "Seguí intentando entender qué había hecho para merecer esto. He intentado ser bueno con todos, ayudar a todos, ser sincero con todos. La sinceridad es lo más importante para mí".

