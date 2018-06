Ellen Pompeo reveló detalles sobre su millonario contrato con Grey's Anatomy

La actriz Ellen Pompeo reveló en enero que había firmado por dos temporadas más del drama médico ABC, con un acuerdo que la convirtió en la actriz mejor pagada en la televisión.

Pompeo ganará más de $ 20 millones al año en las próximas 15ª y 16ª temporadas de Grey: $ 575,000 por episodio, junto con un bono por firmar de siete cifras y dos puntos de equidad de fondo completos en la serie, que se estima aportará otros $ 6 millones a $ 7 millones.

Ella se abrió sobre el contrato el martes en un panel en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, diciendo que "el tiempo lo era todo" cuando se trata de firmar su contrato, refiriéndose a la reciente presión en Hollywood por la igualdad salarial entre los sexos, una porque ha aumentado junto con los movimientos #MeToo y Time's Up.

Pompeo también dijo que tuvo la "suerte" de tener hechos concretos de su lado cuando llegó el momento de negociar, utilizando datos que la ayudaron a cuantificar su valor para los poderes de la red.

También fue la última persona en pie, en cierto sentido, como la integrante del elenco original con más años de experiencia y productora del programa.

"El estudio no tenía dos jugadores clave para influir en mí", señaló. "Ya no tenían a Patrick Dempsey ni a Shonda [Rhimes]. No les quedaba nadie para colgar el sombrero de la franquicia”.

"Esa fue una situación complicada, porque normalmente no quieres hablar de dinero y hablar sobre tus salarios", dijo la actriz de 48 años a ET en el lanzamiento en Nueva York de la línea de cuidado de bebés Seedlings de Young Living Essentials Oils. En Mayo. "Es admirado y celebrado cuando lo hace un atleta masculino, y creo que esa es precisamente la razón por la que decidí hacerlo".

"Lo que ha sido más significativo es que las mujeres lo han encontrado empoderador y útil", agregó Pompeo. "No puedo decirte la cantidad de mujeres que se me han acercado y solo quieren abrazarme y agradecerme por la audacia de ser audaz y tal vez incluso un poco grosero, pero auténtico y explicar mi viaje y mis defectos, así como también mis éxitos: ha hecho que todo valga la pena”.

Te recomendamos en video