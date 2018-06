Samuel L. Jackson no se arrepiente del Tweet de cumpleaños que le envió a Trump

Hace unos días el actor Samuel L. Jackson compartió un Tweet, que aparentemente, hirió algunas susceptibilidades al felicitar de una manera muy especial, y personal al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por su cumpleaños. Algunos usuarios de la plataforma social aseguraron que el mensaje traía un alto contenido homofóbico, por lo que denunciaron la publicación. Ante los ataques y comentarios, el actor respondió vía Instagram a quienes lo señalaron de homofóbico.

Con una fotografía muy explicita, el actor de Los Increíbles 2, demostró que no había nada malo en la publicación original que compartió en Twitter. La leyenda de la foto decía: "Simplemente sigan intentándolo", respondiendo a quienes pensaban que había sido ofensivo.

El Tweet inicial que compartió por el cumpleaños de Trump, fue lo que provocó la controversia. En la imagen publicada se deja ver un producto novedoso llamado "After Dick Mints", con la siguiente leyenda:

Must have been a party at The White House, Mitch, Paul, Rudy & others were spotted wearing knee pads & carrying these lined up outside. Happy Birthday🤡💩 pic.twitter.com/VzTokZoUjg

— Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) June 15, 2018