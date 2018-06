¡Imponente! Así lució Meghan Markle debutando en el Royal Ascot

Ya paso un mes desde que la Boda Real entre Meghan Markle y el príncipe Harry paralizó al mundo. La pareja sorprendió con una aparición en el primer partido del famoso Royal Ascot, evento al que asiste por primera vez la ex actriz, y que se realiza desde 1768. Para este momento tan importante la reina Elizabeth II suele aprobar cada detalle, incluyendo la vestimenta que lucirán los miembros de la familia real. Probablemente la duquesa de Sussex sorprendió a la monarca con su buen gusto.

Para esta ocasión especial Meghan lució un vestido de Givenchy, la misma marca que lució el día de su boda. Su imponente y elegante sombrero es del favorito de la duquesa, Philip Treacy. El atuendo de la duquesa fue en colores neutros, blanco y negro, y lució estupenda.

El Royal Ascot es una de las celebraciones más importantes del calendario británico. Todos los años, a finales del mes de junio, se desarrolla en el hipódromo de Windsor las carreras más populares del mundo. Personajes de le élite británica y todo el mundo hacen presencia en una pasarela de la moda. Al evento acuden cerca de trescientas mil personas, luciendo sus mejores trajes cargados de lujo y glamour.

A warm welcome to the newly-married Duke and Duchess of Sussex at #RoyalAscot… pic.twitter.com/LloJ3Vvsq2

— Ascot Racecourse (@Ascot) June 19, 2018