Celebridades reaccionan a muerte de rapero por ajuste de cuentas

El mundo de la música fue sacudido nuevamente por un hecho trágico, el rapero conocido como XXXtentacion de apenas 20 años fue asesinado y sus colegas han levantado sus voces para rendirle tributo y condenar el terrible hecho.

A Jahseh Dwayne Onfro mejor conocido como XXXtentacion le fue arrebatada la vida a balazos en una calle de Deerfield Beach al norte de Miami.

El joven músico se encontraba en una tienda de motocicletas ubicada en Miami cuandoun grupo de hombres encapuchados le dispararon al rapero mientras éste estaba sentado en su vehículo segun señala el portal TMZ.

Según los testigos del lugar, un sujeto armado, cuya identidad se desconoce por el momento, se acercó al vehículo del rapero y disparó. XXXtentacion fue trasladado en estado crítico al hospital donde falleció minutos después.

Horas después del lamentabel suceso, el departamento de policía de la ciudad de Miami ha confirmado que XXX murió por las heridas sufridas en el ataque a mano armada.

Aunque aun no hay una versión oficial sobre el incidente, TMZ reportó que la policía recibió una llamada telefónica que informaba que los atacantes del rapero habían robado una bolsa Louis Vuitton del vehículo del músico antes de escapar en un vehículo negro.

A pesar de que el joven rapero tenía una carrera marcada por problemas legales y había sido detenido por las autoridades en varias ocasiones, era apreciado en la comunidad musical gracias a su talento.

Las reacciones no se hicieron esperar., uno de los primeros en lamentar la muerte del artísta fue Kanye West quien escribió en Twitter: "Descansa en paz, nunca te dije lo mucho que me inspiraste cuando estuviste aqui, gracias por existir" expresó.

Estos son algunos de los mensajes que dedicaron los artístas al fallecido rapero.

rest in peace 🙏🙏🙏 I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw

— KANYE WEST (@kanyewest) June 18, 2018