Inés Gómez Mont publica la primera fotografía de su sexto hijo

Feliz Día del padre @mayvmap Hoy celebramos con mucho amor y orgullo al mejor papá, quién es el más amoroso, dedicado, protector y quien me ayuda muchísimo en todo momento, quien les dedica tiempo todo los días, que los lleva al colegio, quien si alguno se enferma me ayuda a cuidarlos, que se levanta en las madrugadas a ver si están todos bien dormidos o si necesitan algo, quien se desvive en darles besos y abrazos todos los días, quien les recalca que son los mejores hijos y que es muy afortunado de tenerlos en su vida!!! Eres quien les inyecta seguridad y mucho mucho amor!! Eres quien les da clases de fútbol y se siente su director técnico jajajaja Eres quien les tiene toda la paciencia, les enseña a leer, a sumar y multiplicar y a hacer sus tareas. Eres un ejemplo de valor y entrega!!. Eres el súper héroe de esta casa!!! No existe amor más profundo o admiración más profunda, eres único e inigualable!! Eres quien grita con orgullo el título de PAPÁ!!! Eres quien se ha ganado el corazón de todos nosotros por ser el ángel que eres en nuestras vidas. Podría continuar diciendo todas tus cualidades y no terminaría nunca, de verdad eres un regalo que nos mando Dios del cielo y somos muy afortunados de tenerte en nuestras vidas Te amamos Feliz día ❤️

A post shared by Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) on Jun 17, 2018 at 10:07am PDT