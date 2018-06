El tierno mensaje de Aislinn Derbez para Mauricio Ochmann por el Día del Padre

La actriz Aislinn Derbez festejó a su esposo Mauricio Ochmann por el día del padre durante el pasado fin de semana con un emotivo mensaje que compartió a través de sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Aislinn compartió una foto en la que aparece Mauricio a lado de Kailni, en la cual escribió:

"Este hombre me ha dado las lecciones más grandes sobre cómo ser el mejor ejemplo para un hijo. Lo que más admiro de él es su integridad como ser humano, su paternidad y el esposo que es, porque me enseña todos los días con su ejemplo que si no hay integridad, equilibrio, amor y contención por uno mismo no hay manera de poder darle eso mismo a un hijo. Gracias @mauochmann por existir en nuestras vidas y ser el mejor papá!! Te amoooooooo #felizdiadelpadre"