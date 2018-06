Khloé Kardashian perdona infidelidades de su pareja y le celebra el Día del Padre

Khloé Kardashian celebró el Día del Padre de Tristan Thompson, a pesar de la dura etapa que ambos vivieron durante el nacimiento de su hija True, pues él no solo le fue infiel a ella cuando aún estaba embarazada sino que sucedió con multiples mujeres con las que además quedó registro fotográfico y el video de cada una de las salidas. Una fuente cercana a la familia reveló que esto cuasó tanta molestia en Khloé que su parto se adelantó por la incomodidad y frustración.

The momager has spoken: Trusting Khloe is better than hating Tristan. https://t.co/vFXq9tKjBJ pic.twitter.com/zvfH8atDgM

Una vez superado este episodio, desde el nacimiento de la niña, la pareja había estado viviendo en Cleveland, Ohio, todo hasta este fin de semana que decidieron regresar a Los Ángeles, donde se encuentra la familia de Khloé. Kylie Jenner, su hermana menor la sorprendió dándole la bienvenida con muchos globos y detalles para que se sintiera en casa y feliz de nuevo.

A pesar de todo lo que pasó la pareja, Khloé compartió un storie en su cuenta de Instagram donde mostraba a True agarrando con su pequeña manito a su papá Tristan, allí fue donde incluyó la felicitación. Lo cierto es que aún no se confirma si van a regresar a Ohio o si Khloé se queda en Los Angeles con la niña.

Khloé Kardashian Returns to L.A. with Baby True on Father's Day — Is Tristan Thompson with Them? https://t.co/1dIJFcv8B4

— People (@people) June 17, 2018