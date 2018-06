Harry y Meghan van a su primera boda como casados ¡Se ven adorables!

Harry y Meghan hicieron su debut como pareja casada y como el duque y la duquesa de Sussex, cuando asistieron a la boda de Celia McCorquodale y George Woodhouse la tarde de este sábado 16 de junio que se celebró en la iglesia St. Andrew y St Mary's Church de la localidad de Stoke Rochford en Londres.

Meghan Markle and Prince Harry arriving for the wedding of Celia McCorquodale in Stoke Rochford, Lincolnshire

Haciendo un poco de historia, Celia es una de las primas del príncipe Harry, es la hija de Lady Sarah McCorquodale, que a su vez es la hermana mayor de la eterna princesa de corazones, Diana Spencer, que este año cumplirá 21 años desde su fatídifca muerte que aún impacta a todos por ser considerada una perdida irreparable tanto para la vida de sus hijos que ya están casados como para la comunidad inglesa que la venera.

