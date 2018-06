Habló el padre de Meghan: "De verdad quería llevarla hasta el altar"

Thomas Markle, padre de la recién casada duquesa Meghan Markle, se disculpó por tratar de vender a los paparazzi fotos antes de la boda de su hija con el príncipe Harry y expresó su pesar por no poder caminar por el pasillo en su primera entrevista desde la boda.

"Era hermosa. Lloré un poco mirándola", dijo Thomas Markle en "Good Morning Britain". "Estaba muy orgulloso y no podía ver un momento mejor en mi vida. Todo el mundo estaba mirando a mi hija".

"Lo desafortunado ahora es que soy una nota a pie de página en uno de los mejores momentos de la historia en lugar de que un papá pasee a su hija por el pasillo", dijo. "Fue un momento muy emotivo. Lamenté porque realmente quería llevarla por el pasillo. Pero estoy agradecido por cómo fue todo".

El padre de Meghan admitió estar un poco celoso de que no estuviera en la boda, pero expresó su agradecimiento al Príncipe Carlos, el padre de Harry, por intervenir.

"No puedo pensar en un reemplazo mejor que el Príncipe Carlos", dijo Markle. "Se veía muy guapo. Estaba celoso, desearía que fuera yo, pero gracias a Dios que él estaba allí y le agradezco por eso".

El padre de la novia, quien describió a su hija como una "princesa", dijo que imagina que el príncipe Carlos estaba encantado de llevar a su hija por el pasillo.

"Podría haber sido un placer para él también porque no tenía una hija".

El Príncipe de Gales ha expresado muchas veces cómo siempre había esperado tener una hija. Se ha vuelto particularmente cercano a su nuera, Meghan.

El presentador de "Good Morning Britain", Piers Morgan, reveló en el aire que a Markle, que vive en México, le pagaron "unas miles de libras" por su entrevista con el programa de televisión.

Markle dijo que a su hija solo le preocupaba su salud en una llorosa llamada telefónica con el Príncipe Harry cuando le dijo que no podría asistir a su boda.

"Estaban decepcionados", dijo. "Meghan lloró, estoy seguro, y ambos dijeron: 'cuídate, estamos realmente preocupados por ti"".

El padre de Meghan dijo que se disculpó con Meghan y Harry por su error de opinión con respecto a tomar las fotos. "Me di cuenta de que era un grave error", dijo. "Es difícil recuperarlo".

El Palacio de Kensington emitió una declaración en nombre de Meghan poco antes de la boda y después de que su padre anunció que se sometería a una cirugía de corazón.

"Tristemente, mi padre no asistirá a nuestra boda", dijo Markle, de 36 años, en el comunicado del Palacio de Kensington. "Siempre me he preocupado por mi padre y espero que se le pueda dar el espacio que necesita para enfocarse en su salud.

"Me gustaría agradecer a todos los que han ofrecido mensajes generosos de apoyo", continuó la declaración. "Por favor, sé cuánto Harry y yo esperamos compartir nuestro día especial contigo el sábado".

