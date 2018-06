El pedido del papá de Meghan a Harry: Prométeme que nunca levantarás la mano contra mi hija

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, reveló los detalles sobre cómo fue la pedida de mano del príncipe Harry, durante la primera entrevista que concedió al medio británico Good Morning Britain.

Meghan mantenía informado a su padre sobre la relación que tenía con el príncipe Harry por teléfono, por lo que tuvieron que emplear el pseudónimo de “H” para hablar del príncipe y que nadie sospechara de la relación, además de seguir un protocolo de confidencialidad.

Sobre la pedida de mano reveló que “en realidad, Meghan me lo contó primero… Luego, Harry llamó por teléfono a Meghan, me llamaron y Harry me pidió su mano por teléfono. Yo le dije: ‘Eres un caballero. Prométeme que nunca levantarás la mano contra mi hija, y por supuesto te doy mi permiso”.

El padre de la Duquesa de Sussex se disculpó por el escándalo que protagonizó días antes de la boda real, en las que se descubrió que había vendido fotos suyas a paparazzis. “Fue un error, mi único objetivo era cambiar mi imagen luego de haberse publicado unas imágenes en las que había comprado un inodoro”.

WORLD EXCLUSIVE: ‘I feel bad about it. I apologise for it’ – Mr Markle addresses the staged paparazzi photos leading up to the royal wedding #GMB pic.twitter.com/YrYFfVk7H1 — Good Morning Britain (@GMB) June 18, 2018

En cuanto a cómo le contó Meghan que estaba saliendo con el hijo menor de la princesa Diana confesó “me llamó y me dijo ‘Papá, tengo un nuevo novio’. Y yo le dije: ‘Eso está muy bien’. La siguiente llamada fue: ‘Es británico’. Y le dije: ‘Eso está muy bien’. La tercera vez ya me dijo: ‘Es un príncipe’. Y después añadió: ‘Es Harry’. Y yo le contesté: Oh, Harry, está bien”.

Thomas le deseó toda la felicidad a su hija en esta nueva etapa de su vida. “Mi hija ha sido una princesa desde el día que nació”, afirmó.

