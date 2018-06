Ella estuvo casada con miembro de la familia real y ahora es la mejor amiga de su pareja del mismo sexo

En 1994 Penny Mountbatten se casó con Ivar Mountbatten, mantuvieron una relación habitual antes de dar ese gran paso. Él es primo de la reina Isabel II y por ende obtuvieron los titulos de Lord y Lady, después de casarse y después de la boda estuvieron unidos por al menos 22 años, en ese tiempo concibieron a tres hermosas niñas, juntos parecían una familia estable y convencional, pero hace dos años la vida de todos cambió. Ivar llevaba años luchando con un deseo interno que nunca exteriorizó hasta su cumpleaños 53, ese día decidió abrirse con su esposa y contarle su realidad: se identificaba como hombre gay.

Desde entonces Penny, decidió tener una postura más abierta, aunque no pudo negar su dolor, también pensaba en sus hijas y de inmediato decidió hacer lo correcto, no sacó a Ivar de su vida, sino que decidió apoyarlo, darle una mano y acompañarlo en ese recorrido. Ivar empezó una relación con su actual pareja James Coyle.

Ambos harán historia el próximo mes de abril, pues será la primera vez en la historia de la familia real, que algún miembro se case con una persona de su mismo sexo, esto como evento sin precedentes y que sin duda llevará un mensaje de inclusión para todos los que conocen las tradiciones reales.

