¡Fuera de lo común! Cardi B mostró los tatuajes que cubren su cuerpo durante su embarazo

No cabe duda que Cardi B es la nueva sensación de la música popular con la que todos quieren trabajar. Ya lo hizo Bruno Mars en el remix de su tema "Finesse", Jennifer Lopez la tiene en su sencillo "Dinero", Marooon Five la reclutó para "Girls like you", ella misma colaboró con J Balvin y Bad Bunny en "I Like it", todos sencillos muy exitosas que le dan el estatus de super estrella con un estilo único y un sentido del humor incomparable.

Cardi B is now the first female rapper in HISTORY to have two Rolling Stone magazine covers! pic.twitter.com/jhXHArSRd0 — Muse Buff (@MuseBuff) June 16, 2018

Este año anunció su embarazo de la forma más peculiar, cuando fue la invitada musical al programa de sketchs de comedia "Saturday Night live", allí interpretó dos temas, uno de ellos con el plano de la cámara tan cerrado que solo se veía su rostro, después fue abriéndose lentamente para confirmar lo que muchos especulaban, la cantante estaba embarazada y lo anunciaba con un ajustado vestido blanco ceñido al cuerpo.

Cardi B Flashes Her Bare Baby Bump On Dramatic Rolling Stone Cover https://t.co/lcIOe5M4hc pic.twitter.com/VIMZbBuBMy — MTV News (@MTVNews) June 16, 2018

Este semana se reveló que Cardi B es la nueva portada de la Revista Rolling Stone, allí posa con un revelador vestido de cola que deja totalmente desnudo su torso donde pueden apreciarse los tatuajes corporales que cobren parte de sus muslos y abdomen, abultado por el avanzado estado de gestación, sin duda algo que rompe los esquemas por completo.

Cardi B flashes baby bump in new Rolling Stone cover with fiancé Offset. pic.twitter.com/39Cro3ZxHE — Pop News 🚨 (@PopAlarms) June 16, 2018