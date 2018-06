¡Agarrate Netflix! Apple firma acuerdo con Oprah Winfrey para crear contenidos originales

Todo indica que Oprah Winfrey es la nueva adquisición del servicio de transmisión de Apple. La legendaria personalidad de televisión desde hace ya un tiempo había daba a entender que era un hecho su asociación con la compañía para crear una nueva programación original para los próximos años. En un comunicado, esto fue lo que dijeron los representantes de Apple:

"Juntos, Winfrey y Apple crearán programas originales que abarcan su incomparable habilidad para conectarse con audiencias de todo el mundo. Los proyectos de Winfrey se lanzarán como parte de una línea de contenido original de Apple "

Aunque todavía no se sabe mucho acerca de la programación original, se presume que Oprah entreviste a diferentes invitados, dinámica que la hizo famosa primero en Estados Unidos y luego en una referencia obligatoria en programas de entrevistas y perfiles de invitados con impacto en las masas. Cabe destacar que este acuerdo no interferirá con su red de televisión OWN.

Cabe reslatar que Apple recientemente logró acuerdos similares con otras celebridades importantes de la talla de Reese Witherspoon, Steven Spielberg, Octavia Spencer y Kevin Durant. Todos con proyectos audiovisuales, algunos en formato de televisión y otros en formato de cine, todo para competir con el titan del streaming: Netflix.