La divertida competencia de comer alitas muy picantes con Natalie Portman ¡Tenemos el video completo!

Probablemente estés acostumbrado a ver a Natalie Portman en majestuosos sets de grabación, con personajes complejos o en mega producciones de Hollywood que la alejan de las cosas más sencillas de la vida. Lo cierto es que lejos de eso, Natalie decidió participar en un divertido segmento titulado "Hot ones" del canal de Youtube, Youtube First We Feist , que ha reunido a diferentes celebridades haciendo cosas comunes que nos recuerdan que son simples mortales.

With "Eating Animals", Alice Waters and Natalie Portman Invite You to Join the Food Underground. #plantbaseddiet #veganism https://t.co/QXmwOjUma6 pic.twitter.com/7qzkDM7rEQ — Cool Beans Ⓥ (@eatCoolBeans) June 16, 2018

La dinámica de "Hot Ones" es sentar a celebridades para que prueben diferentes salsas picantes, así como mostrar sus reacciones con cada bocado de unas alitas veganas, en este caso con esta característica, ya que Natalie conversó además sobre del impacto humano, animal y ambiental de las granjas, temas que no le son ajenos a ella ya que los trató en su documental "Eating Animals" donde revela las verdades incomodas de la industria.

Natalie Portman documentary "Eating Animals" explores rise of so-called factory farming https://t.co/RQ9TwkS15a via @cbsthismorning — BetsyKL (@BetsyKL) June 16, 2018

Natalie se sometió a todos los tipos de picante e incluso llegó a llorar con uno de ellos y sin duda ver sus diferentes reacciones es un verdadero placer culposo que no te puedes perder. Puedes disfrutar el video completo a continuación, advertimos que te van a dar ganas de tomar mucha agua: