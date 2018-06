¿Se olvidó de Kate? El Príncipe William conoce a Kylie Minogue y no puede evitar coquetearle

Todo parece indicar que el primer encuentro entre la cantante pop e icono generacional Kylie Minogue con el Príncipe William y heredero al trono, fue demasiado agradable para ambos, pues las sonrisas no se hicieron esperar mientras se ambos se conocían por primera vez en la recepción del Royal Marsden NHS Foundation Trust la noche del jueves 14 de junio desde el Buckingham Palace en Londres, Inglaterra.

La irrepetible estrella del pop australiano, que ya cumplió sus 50 años, lució muy glamorosa con un vestido metálico, mientras que el duque de Cambridge, de 35 años, lució super atractivo con un esmoquin negro para el evento. La razón del mismo es poder ayudar a recaudar recursos económicos así como crear conciencia en la población para educar mejor en el centro de tratamiento contra el cáncer Royal Marsden. El Príncipe William dijo unas palabras:

#royal June 14, 2018 – Prince William, The Duke of Cambridge, meets Australian-British singer Kylie Minogue and Lady Helen Taylor during a reception for the @royalmarsdenNHS at Buckingham Palace pic.twitter.com/cyWk4zt5Cd

— Mace (@RoyaleVision) June 14, 2018