Luis Fonsi estrena la continuación de "Despacito" y se llama "Calypso"

Luis Fonsi está de vuelta con nueva música y se trata de un nuevo sencillo que poríamos denominar como la continuación de "Despacito" llamada "Calypso", una colaboración conStefflon Don que estrenó su colorido video musical que te va a encantar. Fue este viernes 15 de junio que se estreno el tema con la producción audiovisual en paralelo para sorprender a todos y desde ya ha tenido excelentes reseñas.

La canción fue ideada para convertirse en el nuevo éxito del verano, fue producida por Mauricio Rengifo y Andrés Torres y sigue a su último gran éxito, "Échame la Culpa" el famosos dueto que hizo con Demi Lovato, que cruzó la marca de los mil millones en YouTube y se convirtió en el tercer video más rápido en español en lograrlo.

Another song of the summer by @LuisFonsi?!?!!? This time he takes us to #PuertoRico with @stefflondon in "Calypso." https://t.co/CYNy750ZTt pic.twitter.com/oy6OBXNMtn

— Vevo (@Vevo) June 15, 2018