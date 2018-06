La actriz que le dará vida a Lucero impactó por su enorme parecido

#Repost @elsoldemexicoo with @get_repost ・・・ Todo el amor del mundo yo te daría, todo el amor del mundo yo te daré #luismiguel #elsoldemexico #soldemexico #luismiguellaserie #fiebredeamor ❤️😍

A post shared by Corina Acosta (@cori_acosta) on May 22, 2018 at 9:09pm PDT