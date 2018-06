Captan en video a Justin Bieber haciendo sexo oral a otro hombre ¡escándalo!

Justin Bieber no escapa de una polémica, ahora el cantante canadiense es el protagonista de un video donde se le puede ver haciendo sexo oral a otro hombre en un club nocturno.

En el video, el intérprete de ‘Sorry’ se encontraba en un bar acompañado de dos amigos. En el momento de la grabación se le puede ver arrodillado a las alturas de la parte íntima de uno de sus acompañantes, se pone de pie cuando se da cuenta que lo están grabando y el otro hombre se guarda su miembro en el pantalón.

Mira el video:

No se ve claro si es Justin en el video pero millones de personas en las redes aseguran que es el. Seguidores del cantante de 24 años lo siguen defendiendo, alegan que no es la persona que se ve y aseguran que no es gay.

Justin ha sido fotografiado los últimos días en compañía de Haley Baldwin, la que parece ser su nueva pareja luego de su ruptura con Selena Gómez después de intentar retomar la relación entre ambos, algo que ya han intentado en varias ocasiones a lo largo de los años.

No es la primera vez que la prensa ha puesto en duda la sexualidad de Justin, el año pasado fotografía del cantante con su pastor en poses muy cariñosas hizo que sus seguidoras se preocuparan pero nunca se confirmó nada.

