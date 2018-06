El beso del gaupísimo Matt Bommer con otro actor que te va a llenar de envidia

El guapisimo actor Matt Bomer y el divertido actor Andrew Rannells tuvieron un momento bastante comprometedor mientras hacían una entrevista incómodamente cerrada en el programa "Watch What Happens Live", que salió al aire la noche del jueves 14 de junio, conducido por el afamado presentador Andy Cohen.

Matt Bomer and Andrew Rannells appeared on Thursday's Watch What Happens Live with Andy Cohen (press pics by Charles Sykes/Bravo) pic.twitter.com/3nrs99ErTS

Ambos actores protagonizan la obra de Broadway "The Boys in the Band" y se encuentran actualmente de gira promocional hablando del proyecto que ha sido recibido con mucha receptividad. Al asistir a este programa, participaron en una dinámica muy divertida en la que tuvieron que hacerse preguntas unos a otros mientras se acercaban. Al final del minuto hablando tan cerca, decidieron cerrar la entrevita con un beso en la boca que dejó a todos con la boca abierta.

También estuvo presente con ellos, el co-protagonista de la obra, Charlie Carver, como el barman del episodio.Tal vez lo recuerden por su participación como uno de los hijos gemelos de Lynette Scavo, el personaje de Felicity Hoffman en la inolvidable serie "Desperate Housewives".

Haciendo un poco de historia, recordemos que Matt está casado con Simon Halls y tienen un hijo en común. Recientemente asistieron los tres a los Tony Awards luciendo todos extremadamente guapos y con un estilismo impecable.

These pictures melt my heart 💖 They're adorable. What a proud moment for Matt & Simon to have eldest son Kit with them on the red carpet. And he looks so cool and calm too 😊 #MattBomer #SimonHalls #TonyAwards #TonyAwards2018 pic.twitter.com/tex6COAPCE

— Matt Bomer UKFansite (@BomerUKFans) June 11, 2018