La mamá de la hija de Luis Miguel revela la verdad sobre su aparición en la serie del cantante

Stephanie Salas habló sobre su versión de lo que pasó con el cantante Luis Miguel, luego de que la serie del cantante avivara el romance que tuvieron en su juventud.

La actriz y cantante, quien fue retratada como un amor pasajero expresó:

"No me identifico, no me pega en lo absoluto, me sorprendió el revuelo, pero cuando estás consciente de las cosas, sabes que el tratamiento que se le dio es desde la mirada de una serie… Yo estoy tranquila, las cosas no fueron así".