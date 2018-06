Kim Kardashian abraza por primera vez a la mujer que fue liberada gracias a su petición

Kim Kardashian ha acaparado titulares en días recientes y esta vez no fue gracias a su figura o a su look, la socialité se reunió con el presidente Donald Trump para pedir la libreación de Alice Jhonson, un abuela de 63 años condenada a cadena perpetua por un delito menor.

La sexagenaria que ya fue liberada esta semana, recibió la gran noticia de parte de Kim en una llamada muy emotiva.

Hace algunas horas Kardashian voló a Memphis para conocer en persona a Alice y el encuentro entre ambas mujeres fue muy emocionante.

La estrella de Keeping up with the Kardashians visitó a Jhonson en su residencia y no podían parar de abrazarse y sonreír.

En la sala de la casa de Alice, las nuevas amigas dieron su primera entrevista juntas a NBC que será transmitida en las próximas horas en el noticiero de este canal.

Las dos mujeres se notaban altamente emocionadas y solo podían compartir elogios entre ellas.

"Siento que ya te conocía desde que hablaba contigo por teléfono y al verte en videos, pero eres mucho más de lo que pude pensar" dijo Kardashian.

En una entrevista con Good Morning America el pasado 7 de junio Johnson expresó: "Cuando Kim me dijo que iba a ser liberada, empecé a saltar, gritar y llorar y todo el mundo estaba llorando".

En la entrevista Kim cuenta como fue su travesía legal para poder llegar hasta miel feliz momento de la liberación de Alice quien se encontraba tras las rejas desde 1996.

Durante la entrevista, ambas no paraban de abrazarse y la famosa de las redes sociales publicó gran cantidad de fotografías en snapchat e incluso aprovechó para jugar con los filtros de esta aplicación junto a la recien liberada abuela.

