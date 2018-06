A meses de la muerte de Hiromi esto es lo que están viviendo sus seres queridos

Una gran pena para los integrantes de la serie El Chema, pues la actriz Hiromi Hayakawa falleció al tener complicaciones durante el parto. Como se sabe, la artista tenia cerca de ocho meses de gestación. Según el portal “Fórmula Espectacular”, la conocida ‘Chinita’ ingresó al hospital el último martes tras presentarse una hemorragia. Lamentablemente no pudieron controlar esta situación y tanto la cantante como su bebé fallecieron esta mañana. Uno de los últimos mensajes que la guapa artista compartió en sus redes sociales fue cuando posa muy contenta al lado de su pareja, mostrando su avanzado estado de embarazo. #HiromiHayakawa #Embarazada #QEPD #Serie #ElChema #ElInformador #Noticias #Actualidad #Tristeza

