David Bustamante enamorado de su compañera en "Bailando con las estrellas"

El cantante español David Bustamante es uno de los participantes de "Bailando con las Estrellas" en la edición de España. Su compañera es la bailarina Rusa, Yana Olina, con quien tiene una relación bastante estrecha, a juzgar por las demostraciones de cariño y lo compenetrados que lucen en el escenario cada vez que bailan. En la última presentación bailaron un pasodoble que cautivó por completo al público y al jurado.

La pareja se ha convertido en la gran favorita de cada programa, David y Yana buscan superarse en cada presentación, y al bailar el pasodoble Tres veces guapa. Entre las valoraciones del jurado se escucharon palabras como "conexión" y "complicidad". Después de esta inolvidable presentación Bustamante se mostró muy cariñoso son su compañera, más que de costumbre. El cantante apoya su cabeza con delicadeza sobre el hombro de la bailarina, que refleja la viva imagen de la felicidad.

Busta aprovechó la oportunidad para hacer un comentario muy lindo sobre Yana cuando Roberto Leal preguntó: "¿Cómo se dice guapa en ruso?", y el cantante respondió: "Yana". Esta tierna y romántica respuesta hizo que el publico presente aplaudiera con gran euforia. En ese momento la bailarina no podia parar de reir, y abrazo a su compañero con mucho cariño. Aprovechando el momento, David agregó:

"Lo único que quiero decir es que si después de este baile a esta mujer no le dan la nacionalidad española, no entiendo nada, no se puede tener más arte. Creo que hacemos una pareja espectacular. Hemos llegado a un punto en el que trabajamos muy duro, pero lo pasamos muy bien".