Te contamos por qué Matt Damon quedó por fuera de Ocean's 8

En el año 2001 se estrenó la primera película que le daría inicio a la exitosa franquicia que cuenta la historia de Danny Ocean. Un grupo de expertos ladrones de casinos se hicieron famosos, por sus magistrales robos que evadían cualquier cordón de seguridad. Tres películas llevaron a George Clooney y a sus amigos a convertirse en los ladrones más famosos y exitosos de Hollywood.

Luego de que se anunciara una nueva película que se seria un spin off de la trilogia, los fanáticos empezaron a preguntarse si los antiguos personajes formarían parte de la nueva edición. En el 2017 se confirmo que en Ocean's 8 únicamente aparecería Matt Damon en su personaje de Linus Caldwell. La participación del actor sería un cameo, al igual que aparecen varios artistas como Kim Kardashian y Katie Holmes.

Ocean's 8 cuenta la historia de Sandra Ocean, hermana del famoso Danny Ocean, quien tras salir de la cárcel decide reunir a un extenso grupo de mujeres para robar un collar valorado de más de cien millones de dólares en la MET Gala de Nueva York. Esta película fue uno de los estrenos más esperados del 2018, recaudando más de cuarenta y un millones de dólares en la taquilla estadounidense.

En cuanto a la participación de Matt Damon, el director Gary Ross dijo que el proceso de edición había sido muy minucioso, y algunas escenas que originalmente iban a proyectarse no salieron en el producto final.

"Hubo muchas personas que fueron tan amables con nosotros, pero que por razones de edición y de historia no quedaron en el corte, y otros sí. Terminamos grabando probablemente otros 10 días después, así que hubo mucho material al que darle forma. Al final se trató de la historia".

A pesar de que aún no hay razones de peso para la eliminación del cameo de Matt Damon en la película, el público ha respondido muy bien a su estreno mundial. En este spin off de la serie se puede ver a un ex dueño de casinos, personaje interpretado por Elliot Gould, advirtiendo a Debbio Ocean, Sandra Bullock, que no lleve a cabo el robo.

Te recomendamos en video: