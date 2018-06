Juez le ordena a Angelina Jolie que colabore en restaurar relación de Brad Pitt con sus hijos

Es oficial, Brad Pitt ha logrado legalmente tener más prescencia en la vida de sus hijos,y desde éste mismo verano ya podrá acercarse a ellos, gracias a la orden judicial emitida por un juez que ordenó a Angelina Jolie reparar de inmediato la relación del padre con sus seis hijos. La publicación The Explosion, relato que entre los alegatos del juez se expresan claramente que el hecho de que los niños no puedan tener una relación con su padre es perjudicial para ellos y así mismo es fundamental que cada uno de ellos tenga una relación sana y fuerte tanto con su padre como con su madre.

Angelina Jolie ordered to give Brad 'more access' to their kidshttps://t.co/FkXG22ahN3 pic.twitter.com/41pcFSqqBj

— NAIJABUZZHUB (@HubNaijabuzzhub) June 13, 2018