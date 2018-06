¿Desprecio? La razón por la que Meghan Markle quedó detrás de todos en el Balcón

Muchas fueron las teorías que empezaron a surgir en la web cuando la nueva duquesa, Meghan Markle, parecía haber quedado resegada y detrás de todos durante su primer saludo desde el balcón en la ceremonia "Trooping the Color" que marca el inicio del verano, así como las celebraciones del cumpleaños 97 de la Reina Isabel II, pues existe una razón jerárquica para que no tuviera una mejor ubicación, así lo explicó Joe Little a la revista People en su rol como editor de la revista Majesty.

Meghan Markle: There are a lot of news about Prince Harry's Wife, you think you know her well? Before you click https://t.co/d7ulTtjdRe , you may not have known these secrets(rumors?) about her. One Click to know more: https://t.co/d7ulTtjdRe. pic.twitter.com/E6I3sTr3lt

— Елена Ковалева (@VhNMvopaTfA94sW) June 13, 2018