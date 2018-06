¡Vestido reciclado! Meghan Markle usó versión del mismo Carolina Herrera que la infanta Sofia

Meghan Markle parece que cayó en una de las tendencias de la temporada, los vestidos nude, pero más allá de eso, parece que su más reciente elección ya había sido utilizada por otro miembro de la realeza Europea, en este caso una chica mucho más joven que ella. El pasado fin de semana Meghan asistió con su esposo Harry al famoso desfile "Trooping the Colour", evento que marca el inicio del verano ingles así como las celebraciones por el cumpleaños 92 de la Reina Isabel II.

Meghan Markle Wears an Off the Shoulder Carolina Herrera Dress for Trooping of the Color https://t.co/tjpRTlm9RO pic.twitter.com/XHctmcB8TC

Para el evento la protagonista de la serie "Suits", escogió un diseño de la venezolana Carolina Herrera, un vestido de solapa con botones al costado. Complementado por un tocado en el mismo tono y luciendo realmente deslumbrante. El vestido la acompañó tanto en el desfile del carruaje como en el famoso balcón donde saludo por primera vez al pueblo ingles que asistió.

Pero ese diseño ya había sido visto este año, en otro evento, se trata de un diseño que usó la Infanta Sofia en enero de 2018 cuando se celebró la entrega del Toisón de Oro a su hermana, la infanta Leonor. Claramente ajustado a la edad de Sofia, donde se sustituyó el escote con un cuello babydoll. Sin duda hasta la realeza puede pasar por eso de repetir vestidos.

It seems #MeghanMarkle, the Duchess of Sussex gets her style inspiration from Infanta Sofía of Spain 😆 The young princess wore this pink Carolina Herrera dress back in January for her sister's Order of the Golden Fleece ceremony > https://t.co/tNS8eS6vlm

📷by @LetiziadePaR pic.twitter.com/YJhBdigbK4

— MeghansFashion.com (@meghansfashion) June 10, 2018