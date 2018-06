Sergio Mayer responde porque Issabela Camil lo eligió a él y no a Luis Miguel

@sergiomayerb (#SergioMayer) está doente de vírus letal. O ator Sergio Mayer detalhou em que consiste a enfermidade que o atinge e o quão mortal pode ser. “Me mandaram uns medicamentos porque me disseram que é um vírus realmente grave e que te faz perder a audição", detalhou o ator ao HOY. “Agora está, pode-se dizer em 50% do direito (ouvido) e é algo raro, é um vírus que disseram que se eu não tivesse começado o tratamento agora poderia ter sido pior". Diante da situação Mayer continuará o tratamento contra o vírus, não se sabe se ele continuará com a candidatura a deputado federal.

