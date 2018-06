Critican a Khloé Kardashian por optar por la lactancia artificial y explota en Twitter

Parece que las redes sociales se han enfocado en criticar las decisiones que toman los famosos a la hora de criar a sus hijos, la ultima víctima ha sido Khloé Kardashian, la recién estrenada mamá de True, ha compartido en sus redes sociales su postura ante el hecho de que no producía suficiente leche materna y que había optado por formula para bebé para alimentar a su hija, esto de inmediato despertó una serie de comentarios entre los seguidores de la celebridad que ponían en tela de juicio su habilidad como madre.

Khloé tomó su cuenta en Twitter para hablar como entre madres se despertaban este tipo de críticas que más allá de ayudar, desmotivaban. Sin embargo, Khloé muy pacientemente explicó la razón por la que tomó esa decisión. Más allá de quererlo así, su cuerpo ya no estaba produciendo suficiente leche materna y no podía permitir que su bebita pasara hambre, es por eso que rápidamente migró a la formula para bebé y no se arrepiente ni un segundo de eso, pues el bienestar de su bebé está primero para ella.

Mommy shaming is real! But the truth is I’ve tried and tried and tried to breast feed only and it wasn’t working for me. I feel fortunate that I am able to still breast-feed but with the help of formula. Breast-feeding is something I really wanted to do. Just am not fully able

