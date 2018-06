Fue Khal Drogo en "Game of Thrones" y ahora será Aquaman ¡Éste fue su drástico cambio físico!

Tal vez algunos recuerden a Jason Momoa en sus inicios, el actor que alcanzó la fama mundial gracias a la serie de HBO, "Game of Thrones" en 2011 en realidad inició mucho antes. Su nombre real es Joseph Jason Namakaeha Momoa y nació en Honolulu, Hawai en 1979, a los 20 años tuvo su primera oportunidad en la televisión interpretando el personaje de Jason Ioane en 38 episodios de la serie "Baywatch", así mismo formó parte del reparto de la película para televisión de la misma serie.

