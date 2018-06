La famosa tatuadora Kat Von D ha decidido no vacunar a su hijo y la bombardearon con críticas

Katherine Von Drachenberg Galeano, mejor conocida como Kat Von D, es una famosa tatuadora y empresaria del mundo del maquillaje, que desde que apareció en el reality show " L.A. Ink" se convirtió en un personaje muy querido por la audiencia del programa. Ahora que está embarazada a los 36 años, ha desatado toda una polémica por una decisión muy personal que tomó con el padre de su hijo, pues han decidido que la vida del pequeño o pequeña que aún no nace, sea lo más natural posible y eso incluye no someterlo a la medicina occidental.

Kat compartió en un post de Instagram que su hijo no nacerá con drogas o por procedimientos quirúrgicos, la personalidad de televisión quiere que su hijo nazca de manera natural con una partera, así mismo decidió que el niño será alimentado como vegano y lo que más desató críticas, es que la mujer ni el padre de la criatura, quieren que el niño reciba vacunas de enfermedades ya erradicadas.

.@thekatvond says she won't vaccinate her baby https://t.co/gWPIRRQ18f

— Fox News (@FoxNews) June 9, 2018