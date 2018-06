Justin Bieber vuelve con su ex y no es Selena

Justin Bieber podría haber regresado con su ex, pero esta vez no se trata de Selena Gomez, si no de la modelo Hailey Balwin, con quien fue visto en plan afectuoso en Miami.

A inicios de 2016 ambos despertaron rumores de su romance cuando fueron vistos besándose mientras pasaban unas vacaciones juntos, aunque en ese momento Hailey aclaró que no se encontraban en una relación exclusiva.

Sin embargo esta vez podría ser diferente, ya que de acuerdo con 'Entertainment Tonight' pasaron el fin de semana juntos y fueron a la iglesia el domingo en la mañana, más tarde cenaron y fueron al club LIV en Miami.

