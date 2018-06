El primer adelanto de la Temporada 15 de "Keeping up with the Kardashians" revela drama entre Kourtney y Kim

E! Entertaiment Television ha lanzado un primer adelanto de lo que será la décimo quinta temporada del éxito de audiencia "Keeping up with the Kardashians" y el drama no se hará esperar. En los últimos meses, la familia ha atravesado desde escandalos de infidelidad, hasta visitas que nadie esperaba a la Casablanca, lo cierto es que finalmente hemos podido ver un pequeño adelanto de lo que esta temporada trae y sin duda el drama es uno de los elementos que no podía faltar.

En el clip podemos ver como Kourtney cuestiona a Kim por todas las cosas que la han hecho tendencia con tono negativo y criticando que a su parecer han sido malas decisiones. Esta temporada marcará el regreso de Kylie Jenner que en la temporada anterior casi no apareció debido a su embarazo que decidió mantener en secreto hasta el nacimiento de su bebé Stormie.

La rivalidad entre las hermanas y sus diferentes imperios así como el punto de encuentro entre Jenners y Kardashians, parece nunca acabar y la décimo quinta temporada seguramente tocará temas muy delicados como las infidelidades de Tristan Thompson a Khloé cuando aún estaba embarazada, sin duda algo que ningún fanático querrá perderse.