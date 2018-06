Las mejores y peores vestidas de los Tony Awards ¿Quién se lleva el premio?

La alfombra roja de los Tony Awards, los premios más importantes del teatro estadounidense, estuvo llena de aciertos y desaciertos en cuanto a moda se refiere.

La reina de la noche fue sin duda la veterana actriz Laurie Metcalf, quien llegó a la alfombra roja con un vestido que recordaba la elegancia clásica de Hollywood.

La ganadora de la noche como mejor actriz lució un diseño blanco y negro, que dejaba sus hombros al descubierto y con una doble cola del diseñador Christian Siriano.

Kerry Washington también fue muy elogiada por su look color plata y lleno de brillos diseñado por Versace.

La reconocida actriz y productora Tina Fey, tambíen escogió un look metalizado de corte clásico pero con toques modernos. El atuendo fue diseñado por Thom Browne exculsivamente para esta noche.

Los presentadores de la gran fiesta del teatro americano, hicieron un gran trabajo y lucieron sus mejores galas. Los músicos Sara Bareilles con un traje de J Mendel fue sin duda de las más elegantes, mientras su compañero Josh Groban llevó un traje color púrpura de Gucci.

La actriz Christine Baranski también destacó con un sencillo pero elegante look en full white, el traje hecho a la medida fue diseñado por Alexandre Vauthier.

Una mala elección

Una de las catalogadas como peor vestida de la noche fue la mexicana Thalia, quien escogió un look poco favorecedor.

La actriz cómica Amy Shumer fue otras de las que no acertó con su look en total black, en general una mala elección de color y un corte que no favorece su figura.

El look mas comentado de la noche y no precisamente por su elegancia, fue el de Rachel Boom quien vistió una camiseta y una falda de tul con detalles en bordados.

