Khloé Kardashian se va de fiesta con Tristan Thompson para revivir su relación ¿Será suficiente?

Khloé Kardashian sin duda es una mujer con mucha determinación, después de vivir el penoso episodio de las numerosas infidelidades de Tristan Thompson, su embarazo terminó adelantándose en medio del caos mediático que atravesaba. Nació su hermosa hija True y desde ese entonces decidió que la mejor decisión era continuar con Tristan, a pesar de las infinitas pruebas que lo relacionan al menos con cinco mujeres en clubs nocturnos y hoteles.

Khloe Kardashian seen for the FIRST time with beau Tristan Thompson… after THOSE cheating allegations https://t.co/LyEkZOr3HU

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 10, 2018