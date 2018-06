Khloé Kardashian grabó divertido programa con Kim cuando estaba embarazada

La noche de este domingo 10 de junio fue estrenado en Estados Unidos el más reciente episodio de "Celebrity Family Feud" un espacio donde dos familias de famosos se enfrentan para responder diferentes encuentas en vivo, conducido por Steve Harvey, el mismo conductor del Miss Universo que nadie puede perdonar, el espacio es sin duda uno de los favoritos de la audiencia, y finalmente estrenó el episodio que grabaron los Kardashian/West cuando Khloé aún estaba embarazada de la pequeña True.

Kim and Khloe Kardashian Have an Icy Showdown on 'Celebrity Family Feud' — Watch! | Entertainment Tonight https://t.co/uQqiGGuPal

Khloé lucía un atuendo completamente negro y uy ajustado con dos trenzas que caían sobre sus hombros, un maquillaje marcado y realmente feliz, participó en este divertido programa de televisión con su hermana Kim Kardashian, ambas se rieron y disfrutaron al máximo ese momento. Para entrar más en el personaje de competencia, las hermanas se negaron a darse la mano y dijeron que no harían homenaje al nombre del programa que se traduce como "Conflicto familiar", sin duda una indirecta a la variada cantidad de veces que se han enfrentado en su reality show.

KENDALL AND KHLOE ARE THE BEST — THEY'RE LETTING KIM AND KANYE PLAY FAST MONEY EVEN THOUGH THEY LOST… IM TEARING UP RIGHT NOW.. 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ie29RR7tRO

