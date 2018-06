La respuesta de Natti Natasha sobre los rumores de romance con Daddy Yankee

Natti Natasha es una de las mayores exponentes del género urbano en la actualidad, y no es un secreto que la dominicana comenzó a ser escuchada en ese mundo cuando lanzó el tema “Otra cosa” con el puertorriqueño Daddy Yankee.

También ha compartido otros temas con Yankee como “Dura Remix” y después de que ambos publicaran varias fotos y videos juntos comenzaron a circular rumores de romance.

Lo que sería muy grave ya que el puertorriqueño está casado con Mireddys González desde hace 24 años y tiene tres hijos: Yamilet, Jeremy y Jesaeelys.

Sin embargo, la intérprete de “Criminal” aclaró todos los rumores durante su paso por la alfombra roja de los MTV Miaw, realizados en México.

“A parte de que me pegan a todo el mundo, el último, el que no me deberían pegar es a Daddy Yankee que es como familia mía, trabajamos juntos. Se habla de más”, fue la contundente respuesta de Natti Natasha.