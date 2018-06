Adolescentes destrozan con críticas a los Backstreet Boys por ser de la "vieja escuela"

Los Backstreet Boys quedaron en el firmamento musical como una de las “boys bands” más importantes de los últimos tiempos, aunque a larga distancia de The Beatles, por ejemplo. Sin embargo, su legado no ha quedado tan marcado, pues muchos adolescentes no los conocen, y peor aún, al conocerlos no tienen más que duras y sinceras críticas para ellos.

Los Backstreet Boys se han sometido a un ejercicio que consistía en ver las reacciones de los adolecentes al escuchar su música y ver sus videos musicales. Probablemente los resultados no han sido como ellos lo esperaban, pero al menos han tratado de disfrutarlo.

Las críticas de los adolescentes no se hicieron esperar, lo cual es lógico porque ellos están acostumbrados a nuevos ritmos, métodos de baile y formas de vestir o actuar. Los Backstreet Boys para ellos resultan anticuados, parte de otra generación, historia musical.

Algunas de las críticas de los adolescentes decían que “Esto es lo más vieja escuela que puedes obtener”, a lo que Nick pregunta sorprendido “¿Vieja escuela?”. Otro chico de 15 años aproximadamente considera que “los videos musicales no tiene ningún sentido como ¿Por qué están en tubo?” y todos en el salón coinciden con él.

“Podría ser tu papá”, “La única razón porque los conozco es por mi mamá”, “Dios mío, esta no es música que escucharía” y “Hay tanta falta de ritmo en sus bailes” son frases que también sueltan varios de los adolescentes que miran sus videos.

Por supuesto, no podría faltar el que los compararía con una banda de la última generación. “One Direction hizo un video como este”, comenta una chica, a lo que Brian argumenta: “¿En serio? Nosotros lo hicimos primero”.

Este ejercicio artístico ha hecho entender a los cantantes de los años 90 y 2000 que los tiempos han cambiado y que la música ha evolucionado, con lo cual una estrategia de mercado optima estaría mejor orientada a sus antiguas fanáticas que a conquistar nuevos adeptos.

