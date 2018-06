Falleció la primera Chica Bond, Eunice Gayson

A sus noventa años de vida se ha despedido la actriz Eunice Gayson, que pasó a la historia del mundo del entretenimiento por convertirse en la primera ‘Chica Bond’ desencadenando un entramado de afamadas actrices que acompañaron al famoso James Bond en sus aventuras de ficción.

La noticia del fallecimiento de Eunice Gayson ha trascendido desde la red social de la propia actriz y los realizadores de la franquicia del Agente 007 James Bond también se han unido al anuncio lamentando la partida física de esta pionera actriz en Twitter.

"Estamos muy tristes de conocer que Eunice Gayson, nuestra primera 'chica Bond', quien interpretó a Sylvia Trench en DR. NO y FROM RUSSIA WITH LOVE ha fallecido", escribieron en Twitter los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli. "Nuestros pensamientos sinceros están con su familia", añadieron.

Comment from Michael G. Wilson and Barbara Broccoli: “We are so sad to learn that Eunice Gayson, our very first 'Bond girl' who played Sylvia Trench in DR. NO and FROM RUSSIA WITH LOVE has passed away. Our sincere thoughts are with her family.” pic.twitter.com/W0UOcDEuZq — James Bond (@007) June 9, 2018

En la cuenta de Twitter dedicada a la actriz la describen como "Una mujer increíble que dejó una impresión duradera en todos los que la conocieron. Se la echará de menos". Aún no han sido revelado detalles de su fallecimiento.

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y — Eunice Gayson (@EuniceGayson) June 9, 2018

Eunice Gayson es la actriz que aparece junto con el actor Sean Connery en la famosa e histórica escena donde él se presenta como “Bond, James Bond”, mientras ambos cazan apuestas en un casino.

La actriz nació en Croydon, al sur de Londres, el 17 de marzo de 1928. Su carrera actoral incluye otros títulos como ‘La venganza de Frankenstein’ de 1958, con el actor Peter Cushing. Además probó suerte en la televisión con participaciones en series como ‘Los vengadores’ y ‘El Santo’, protagonizada por quien más adelante se convirtieran en el 007 James Bond, Roger Moore.

La película sobre el Dr. No marcó un antes y un después con la saga sobre las aventuras del Agente 007 James Bond en el año 1962. Estuvo dirigida por Terence Young y basada en la novela del mismo nombre escrita por Ian Fleming.

Esta película protagonizada por Sean Connery, quien estuvo acompañado por Eunice Gayson, dieron paso al género de películas de “agentes secretos”. La figura femenina en ellas sería un pilar fundamental en adelante generando una larga lista de afamadas Chicas Bond, teniendo a Gayson como la pionera.

