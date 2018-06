El Príncipe George vuelve a robarse las miradas en nueva aparición de la familia Real

La mañana del sábado 09 de junio, se celebró desde el Palacio de Buckingham, el Desfile de las Tropas titulado "Trooping the Colour" que como cada año le da inicio al verano y que en 2018 forma parte de las celebraciones por el cumpleaños 92 de la Reina Isabel II, es por eso que toda la familia real fue convocada para hacer acto de precencia, tanto en el desfile como en el balcón para saludar a todo el público asistente.

Savannah Phillips clearly isn't a fan of George's singing of the national anthem 🤣 #TroopingtheColour pic.twitter.com/MaStyuw9mm

— Prince Louis (@PrinceHRHLouis) June 9, 2018