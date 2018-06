¿No se soportan? Kate Middleton y Meghan Markle comparten su primer balcón y no se ven muy felices

"Trooping the Colour" es un evento anual que celebra el Palacio de Buckingham para darle inicio al verano, este año coincide con la celebración del cumpleaños 92 de la Reina Isabel II, es por eso que todos los miembros de la familia real asistieron no solo al desfile sino también al saludo desde el balcón, el primer saludo de todos con la nueva integrante, la recién estrenada Duquesa de Sussex, Meghan Markle.

Britain's Queen Elizabeth, Prince Charles, Meghan Duchess of Sussex, Prince Harry, Kate Duchess of Cambridge and Prince William attend the annual Trooping the Colour Ceremony in London. pic.twitter.com/bDECKDFEBZ — Fox News (@FoxNews) June 9, 2018

Todo parecía marchar muy bien pero una serie de fotografías podrían indicar que las cuñadas y duquesas, Kate Middleton y Meghan Markle, podrían tener diferentes roces por el favoritismo que hace que una salga de primera en las fotos por tener niños, mientras que la otra por aún no tenerlos, quede al fondo del retrato.

Meghan Markle Joins Prince Harry, Kate Middleton, and the Full Royal Family for Her First Trooping the Colour Balcony Appearance https://t.co/a85lh2kSeg pic.twitter.com/RBusvv72Ho — Luxury Liaisons (@luxuryliaisonap) June 9, 2018

El primer en mostrar algún tipo de desagrado con esto es el mismísimo Principe Harry, que claramente le gustaría que su nueva esposa pose de primera, mientras que William parece indiferente y en su rostro no se aprecia la más mínima intención de formar parte del conflicto. En otra fotografía Kate parece un poco más preocupada al percatarse que todos los flashes de las cámaras van directos a donde esté su cuñada y que parece que ya no ser novedad para la prensa rosa.

Meghan: Yeh Kate bhabi mujhay aage Aane hi nahi detin kehti Hain peche khari rho. pic.twitter.com/GYTnnJBYXu — raimahh27🇵🇰 (@huraimasohail21) June 9, 2018

Kate and Meghan are both extremely gorgeous!💖#TheRoyalFamily pic.twitter.com/OOZEHAGUry — Stephanie Gois (@Steph_11and78) June 9, 2018